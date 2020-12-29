Реджеп Тайип Эрдоган хочет иметь больше влияния на постсоветском пространстве Фото: kremlin.ru

Власти Турции стремятся создать новое государство под названием Великий Туран. Это несет угрозы для России. Таким мнением с URA.RU поделился полковник запаса Александр Жилин, комментируя появление в турецких СМИ карты, на которых регионы России находятся под турецким влиянием.

Ранее в издании AHaber была опубликована «карта влияния турецкой силы». В ней ряд территории России и соседних государств были отнесены к тем, которые попадают под влияние Анкары. Комментируя публикацию, военкор Юрий Котенок заявил, что война между Турцией и другими государствами неизбежна.

«Эрдоган проводит политику по созданию Великого Турана — огромного царства. И он совершенно четко дает понять, где находятся его интересы. Имеет нас в хвост и в гриву в Сирии, провел войну в Карабахе. И никто не пикнул. Уже давно нужно было сделать заявление, что Россия будет отвечать жестко на угрозы своей нацбезопасности, а мы все елозим», — заявил URA.RU Жилин.

Другую точку зрения привел профессор кафедры политологии и социологии Университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Он согласился, что Турция имеет интересы на постсоветском пространстве, однако не посчитал это угрозой для РФ. «Категории врагов и союзников устарели, политика сегодня другая. Турция имеет свои интересы, мы не можем им запретить, но строим отношения, исходя из принципов своей национальной безопасности. Это партнерство, а не союзничество в старом понимании этого слова. А любой войны можно избежать при постоянном диалоге, который у нас ведется на самом высоком уровне», — сказал URA.RU Кошкин.