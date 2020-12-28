Турецкое СМИ представило карту влияния Анкары Фото: Нина Калинина © URA.RU

Издание AHaber представило карту влияния «турецкой силы». На ней часть российских территорий попадает под влияние Анкары. Карту опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ребята, это не придумки, а планы „мужика“, „человека слова“, „партнёра“ Эрдогана и Ко. Война неизбежна, вопрос в сроках и сценариях», — прокомментировал представленную карту военкор.

Перечисленные корреспондентом характеристики президента Турции Реджепа Эрдогана взяты из фраз президента России, передает « Царьград ». Помимо российских регионов в зону влияния Турции включили Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Отмечается, что карта тюркского влияния легально существует в турецких учебниках для университетов.

Ранее сообщалось, что между Россией и Турцией может развернуться военное противостояние. Причиной этому станет желание Анкары присутствовать в зоне Нагорного Карабаха в качестве выездных наблюдателей, так как Москва воспринимается как союзник Армении. В России считают, что амбиции Турции, связанные с наращиванием своего влияния на Кавказе, могут привести к новому конфликту у границ государства.