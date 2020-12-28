В Кургане сотрудников соцстраха лишили новогодних премий

У сотрудников курганского соцстраха нагрузка выросла из-за выплат по COVID Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане некоторые сотрудники Фонда социального страхования (соцстраха) не получили премии к Новому году. При этом из-за COVID и увеличения числа выплат они работали сверх нормы. Об этом URA.RU рассказали работники реготделения ФСС.

«Нагрузка на отдел выплат из-за коронавируса выросла в разы. Люди выходят на работу в выходные дни. Но некоторых сотрудников лишили премий к Новому году. Объяснили тем, что есть взыскания», — пояснила Наталья Курочкина.

С ее слов, взыскание не обосновано, ошибку допустил работодатель. «В ноябре 2019 году обращались в Фонд в Москву — был дан ответ, что ответственность несет страхователь за предоставленные данные», — пояснила Курочкина.

Другие сотрудники, не пожелавшие быть названными, отметили, что наказываются те сотрудники, кто не согласен с действиями руководства. «Создается нервная атмосфера из-за чего увольняются люди. А нагрузка ложится на тех, кто остался. При попытках озвучить проблему, этих людей наказывают», — отметили инсайдеры.

Курочкина пояснила агентству, что обращалась в инспекцию по труду. Но реакции надзорного органа не дождалась. «Я даже не знаю, была ли проведена проверка», — пояснила сотрудник.

Со слов работников соцстраха, вопросы возникают к проверяющей структуре. «Сын директора инспекции работает начальником отдела в ФСС. То есть он зависит от руководства РО ФСС, которое инспекция должна проверять. Нам кажется, что такого быть не должно», — поделились инсайдеры.

В Курганское отделение ФСС и инспекцию по труду агентство направило запросы. На момент публикации ответы не поступили.