Чиновники ЯНАО вернут деньги инвалиду, просившему Путина о помощи

Семью Айны Арсланалиевой незаконно лишили социальных выплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация города Губкинского заплатит почти 100 тысяч рублей местной жительнице Айне Арсланалиевой, которую чиновники выселяют из квартиры. Семья женщины, являющейся инвалидом третьей группы, должна была получать эти деньги в виде соцвыплат, однако мэрия незаконно лишила ямальцев помощи. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Арсланалиева и ее родные остались без выплат в феврале. Мэрия Губкинского прекратила финансовую помощь, ссылалась на то, что женщину, которую выселяют из аварийного дома, уже сняли с регистрации по месту жительства. «Между тем фактически Арсланалиева и члены ее семьи проживали на территории автономного округа и не выбывали за его пределы. В связи с чем они обладали правом получения окружных мер социальной поддержки», — пояснили в пресс-службе прокуратуре.

Прокурор направил в местный районный суд соответствующее заявление. Суд удовлетворил иск. Теперь женщине и ее родным положены 95,4 тысячи рублей от администрации.

Скандал с участием Арсланалиевой разгорелся в сентябре, когда из-за действий мэрии женщина объявила голодовку и обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. В доме, где жила онкобольная Арсланалиева, произошел пожар, и администрация распорядилась его снести. Жительнице предложили выехать из квартиры в обмен на компенсацию в 2,9 млн рублей.

Арсланалиева категорически отказалась покидать жилье, заявив, что за такие деньги не сможет купить равноценное жилье в Губкинском. Женщина начала судиться, к конфликту подключилась прокуратура ЯНАО. Ситуация по-прежнему не разрешилась.