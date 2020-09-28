Просившего Путина о помощи инвалида из ЯНАО выселяют из квартиры

Онкобольная жительница Губкинского не намерена покидать свое жилье Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительницу Губкинского Айну Арсланалиеву, страдающую онкологическим заболеванием, по решению местных чиновников выселяют из квартиры. Женщина, которая является инвалидом третьей группы, обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и в знак протеста объявила голодовку. В ситуации начала разбираться прокуратура, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве ЯНАО.

Вопрос о выселении Арсланалиевой встал в 2017 году, когда в деревянном многоквартирнике, где она жила с семьей, произошел пожар. Мэрия признала дом аварийным и распорядилась его снести. Судебные приставы приняли меры к принудительному выселению семьи Арсланалиевой, рассказали в прокуратуре.

Мэрия предложила жильцам выплаты за квартиры, и большинство граждан согласились, пояснили URA.RU в администрации Губкинского. «Заявленные компенсации были даже выше реальных цен на аналогичные квартиры в Губкинском. За квартиру Арсаналиевой администрация предлагала выплатить более 4,5 млн рублей. Часть за саму квартиру, часть за земельный участок, переходящий в собственность муниципалитета», — заявили в пресс-службе мэрии.

Однако женщина начала судиться, и суд постановил выплатить ей деньги лишь за квартиру — 2,9 млн рублей. Арсланалиева категорически отказалась выезжать из дома, заявив, что за такие деньги не сможет купить равноценное жилье в Губкинском. Кроме того, женщина лишилась социальных пособий, когда ее и ее родных сняли с регистрации в квартире. В итоге Арсланалиева вышла к зданию мэрии с плакатом, в котором просит Путина о защите.

Знакомый с ситуацией собеседник URA.RU, попросивший об анонимности, рассказал, что из-за многочисленных судов Арсланаливаева оказалась в тупике. «На 4,5 млн, которые изначально предлагали, можно было купить хорошее жилье. Знакомые семьи говорят, что они хотели уехать в Дагестан. А у мэрии условие — покупка квартиры только в ЯНАО. Теперь ни там, ни там купить не может», — заметил собеседник.