В Москве начали отменять коронавирусные ограничения. Но не для всех

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Снегопад в Москве. Москва, автобус, места для инвалидов
В Москве вернут возможность проезда на общественном транспорте для привитых льготников Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин через пару недель отменит часть ограничений для некоторых привитых москвичей. Они снова смогут ездить в общественном транспорте, заявил глава города в своем блоге.

«Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте», — написал Собянин. Социальные карты этих категорий граждан будут разблокированы через 14 дней, пообещал мэр.

Собянин подчеркнул, что снятие ограничений будет доступно только привившимся людям, пишет телеканал 360. Однако студенты младше 18 лет получить вакцину не смогут. Зато теперь привиться разрешат всем трем вышеуказанным категориям людей. Также глава города продлил каникулы для школьников. Все они выйдут на учебу только 17 января, уточняет RT.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф признался, что привился от коронавируса еще в апреле. На тот момент вакцина находилась на экспериментальной стадии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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