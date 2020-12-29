Греф признался, что привился до регистрации вакцины

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Герман Греф оказался в рядах первых привитых вакциной «Спутник V» Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководитель Сбербанка Герман Греф вошел в состав первой экспериментальной группы привитых российской вакцины от коронавируса. Прививки ставились в апреле, еще до регистрации препарата. Об этом журналистам сообщил сам Греф.

«Да, в апреле укололся „Спутником V“. Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — объяснил Греф свое решение ТАСС. Кроме того, банкир очень не хотел на месяц оторваться от дел, заболев коронавирусом. Он подчеркнул, что защита действительно эффективно работает.

Греф узнал о привитых ученых, когда Сбербанку поручили сопровождать изготовление «Спутинка V». Тогда банк заявил о направлении более чем трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

Сейчас «Спутником V» вакцинируют даже пожилых людей, их уже начали прививать в Подмосковье, пишет телеканал «Царьград». Российским препаратом начали прививать людей в Беларуси, уточняет «Национальная служба новостей». 29 декабря в России зафиксировали резкий рост смертности от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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