Греф признался, что привился до регистрации вакцины

Руководитель Сбербанка Герман Греф вошел в состав первой экспериментальной группы привитых российской вакцины от коронавируса. Прививки ставились в апреле, еще до регистрации препарата. Об этом журналистам сообщил сам Греф.
«Да, в апреле укололся „Спутником V“. Когда я увидел, что академик Гинзбург и его команда из центра Гамалеи привилась, возложив на себя ответственность, то решил присоединиться к ним», — объяснил Греф свое решение ТАСС. Кроме того, банкир очень не хотел на месяц оторваться от дел, заболев коронавирусом. Он подчеркнул, что защита действительно эффективно работает.
Греф узнал о привитых ученых, когда Сбербанку поручили сопровождать изготовление «Спутинка V». Тогда банк заявил о направлении более чем трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.
Сейчас «Спутником V» вакцинируют даже пожилых людей, их уже начали прививать в Подмосковье, пишет телеканал «
Подписывайтесь на URA.RU в