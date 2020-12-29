Собянин продлил каникулы московским школьникам

Новогодние каникулы для учащихся школ и колледжей Москвы продлят до 17 января. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 года», — написал Собянин. Кроме школ, по его словам, длинные каникулы вводятся для колледжей и учреждений дополнительного образования.
Собянин подчеркнул, что в период дополнительных каникул не будут проводиться дистанционные занятия. Он также порекомендовал негосударственным учебным учреждениям принять аналогичные меры.
Ранее Сергей Собянин объявил 31 декабря выходным днем. По информации телеканала 360, он также посоветовал всем работодателям столицы сделать этот день нерабочим.
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