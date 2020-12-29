29 декабря 2020
28 декабря 2020

Часть школьников из ХМАО досрочно ушла на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревяшки. Нижневартовск, зима, мороз, школьник, заморозки, метель, снегопад
Школьные занятия отменены в Березово Югорске, Нягане и Урае Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Некоторые школы Ханты-Мансийского автономного округа отменили занятия из-за сильных морозов. Об этом сообщили в администрации города Белоярского (ХМАО).

«30 декабря занятия первой смены с первого по одиннадцатый класс отменяются», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации. Занятия отменены в поселке Березово и в городах Югорске, Нягане и Урае.

В региональном гидрометцентре рассказали, что до 2 января 2021 года в ХМАО ожидаются морозы до 33 градусов ниже нуля. В некоторых городах автономного округа температура может опускаться до минус 36 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сибири ожидаются сильные холода. Температура отклонится от нормы на 12 градусов, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...