Часть школьников из ХМАО досрочно ушла на каникулы

Школьные занятия отменены в Березово Югорске, Нягане и Урае Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Некоторые школы Ханты-Мансийского автономного округа отменили занятия из-за сильных морозов. Об этом сообщили в администрации города Белоярского (ХМАО).

«30 декабря занятия первой смены с первого по одиннадцатый класс отменяются», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации. Занятия отменены в поселке Березово и в городах Югорске, Нягане и Урае.

В региональном гидрометцентре рассказали, что до 2 января 2021 года в ХМАО ожидаются морозы до 33 градусов ниже нуля. В некоторых городах автономного округа температура может опускаться до минус 36 градусов.

Ранее сообщалось, что в Сибири ожидаются сильные холода. Температура отклонится от нормы на 12 градусов, передает телеканал 360.