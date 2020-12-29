Президент ООД «Союз правых сил» Леонид Гозман написал открытое письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Политик резко осудил практику присвоения физ.лицам статуса «иностранный агент».
«Только что Ваше ведомство — Ваши подчиненные и Вы лично — поучаствовали в преступлении», — написал Гозман в своем блоге на портале «Эхо Москвы». Он предположил, что Минюст открыл список иноагентов для физ.лиц «по приказу свыше» и укорил министра, за то, что тот пошел на это, ведь «ничего страшнее отставки <…> Вам бы не грозило».
В знак солидарности со Львом Пономаревым и четырьмя журналистами, которые уже получили такой статус, Гозман попросил признать иноагентом и его. Иностранным агентом россиянин может быть признан, если он получает финансирование из-за рубежа и создает какой-либо контент в медиа или соцсетях. Иноагенты обязаны зарегистрироваться в Минюсте и публично указывать свой статус.
Леонид Гозман долгое время работал вместе с Анатолием Чубайсом: с 1996 года в администрации президента, а с 1999 года в РАО ЕЭС. Занимается политической деятельностью с 1993 года. Работал в США.
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