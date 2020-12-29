29 декабря 2020

Соратник Чубайса написал открытое письмо правительству РФ. «Вы поучаствовали в преступлении»

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Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Гозман резко осудил практику признания иноагентами физ.лиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент ООД «Союз правых сил» Леонид Гозман написал открытое письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Политик резко осудил практику присвоения физ.лицам статуса «иностранный агент».

«Только что Ваше ведомство — Ваши подчиненные и Вы лично — поучаствовали в преступлении», — написал Гозман в своем блоге на портале «Эхо Москвы». Он предположил, что Минюст открыл список иноагентов для физ.лиц «по приказу свыше» и укорил министра, за то, что тот пошел на это, ведь «ничего страшнее отставки <…> Вам бы не грозило».

В знак солидарности со Львом Пономаревым и четырьмя журналистами, которые уже получили такой статус, Гозман попросил признать иноагентом и его. Иностранным агентом россиянин может быть признан, если он получает финансирование из-за рубежа и создает какой-либо контент в медиа или соцсетях. Иноагенты обязаны зарегистрироваться в Минюсте и публично указывать свой статус.

Леонид Гозман долгое время работал вместе с Анатолием Чубайсом: с 1996 года в администрации президента, а с 1999 года в РАО ЕЭС. Занимается политической деятельностью с 1993 года. Работал в США.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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