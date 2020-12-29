Челябинский чиновник получил пост замглавы российского региона

Дмитрий Федечкин подтвердил URA.RU назначение, но от комментариев отказался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин назначен заместителем губернатора Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Дмитрий Федечкин назначен заместителем губернатора Сахалинской области. С 1 января 2021 года он приступит к работе в новой должности, которая предусматривает курирование информационной политики в островном регионе», — говорится в сообщении региональной пресс-службы. Сам Федечкин подтвердил URA.RU назначение, но от комментариев отказался.

Федечкин уроженец Миасса в 2010 году возглавил Управление по делам печати и массовой коммуникации Челябинской области. Затем некоторое время работал в аппарате губернатора Свердловской области, где руководил департаментом печати массовой коммуникации, некоторое время работал в Минсельхозе РФ.

В 2015 году вернулся в Челябинск, где занял должность пресс-секретаря губернатора. После смены власти в регионе в 2017 году ушел в отставку и работал в «Русской медной компании», затем уехал на Сахалин, где начал работать в сфере медиа.