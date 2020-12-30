Украина пообещала России ад в 2021 году из-за Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что однажды в Симферополе поднимут украинский флаг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Тема Крыма должна стать «адской» для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел подчеркнул, что уже работает над этим.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», — заявил Кулеба в интервью «ТСН». Кулеба добавил, что обязательно наступит день, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.

Также политик отметил, что вопрос возвращения Крыма будет обсуждаться на саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве весной 2021 года. По словам Кулебы, многие страны уже подтвердили свое участие.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков высказал предположение, что война между Россией и Украиной неизбежна. По его словам, делая заявления о возможном наступлении со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский может сам готовить военную операцию на Донбассе.