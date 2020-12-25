Стрелков заявил о неизбежности войны между Россией и Украиной

Война между Россией и Украиной неизбежна. Делая заявления о возможном наступлении со стороны РФ, президент Украины Владимир Зеленский может сам готовить военную операцию на Донбассе. С таким заявлением в разговоре с URA.RU выступил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ранее Зеленский сделал заявление о возможной войне РФ и Украины. По словам Зеленского, Россия может начать наступление на Украину со стороны Крыма. В таком случае, по словам Зеленского, на Украине начнется всеобщая мобилизация и сражение за родину.
«Война неизбежна. Отказавшись разобраться с киевской хунтой в 2014 году, Москва оттянула эту войну. Но теперь она пройдет по более невыгодному сценарию. Начаться она может и завтра, и через год. С военной точки зрения, Зеленский, видимо, готовит операцию, так как на Донбассе и в Приднестровье концентрируются украинские войска. Поэтому заговорил о наступлении России со стороны Крыма», — сказал URA.RU Стрелков.
С ним не согласился директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, на слова о возможной войне с Россией Зеленского спровоцировал вопрос журналиста. «Это был ответ комика, а не политика. Бредовый ответ на бредовый и провокационный вопрос. Для войны между Украиной и Россией нужны какие-то невероятного масштаба обстоятельства, я таких не вижу», — прокомментировал Погребинский.
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