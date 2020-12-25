Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией

В случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ на Украину со стороны Крыма.
«Мы никуда не уйдем, все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — цитирует Зеленского информационное агентство
Ранее Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за введение санкций против Москвы. Одновременно с этим глава государства заявил о желании построить на Украине свои Голливуд и Диснейленд.
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