Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Украина не хочет воевать с Россией, подчеркнул Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ на Украину со стороны Крыма.

«Мы никуда не уйдем, все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — цитирует Зеленского информационное агентство RNS. Зеленский подчеркнул, что против войны с Россией и не хочет даже думать о таком сценарии развития событий.

Ранее Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за введение санкций против Москвы. Одновременно с этим глава государства заявил о желании построить на Украине свои Голливуд и Диснейленд.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...