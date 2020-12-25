Зеленский раскрыл детали возможной войны с Россией

Украина не хочет воевать с Россией, подчеркнул Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

В случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ на Украину со стороны Крыма.

«Мы никуда не уйдем, все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — цитирует Зеленского информационное агентство RNS . Зеленский подчеркнул, что против войны с Россией и не хочет даже думать о таком сценарии развития событий.

Ранее Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за введение санкций против Москвы. Одновременно с этим глава государства заявил о желании построить на Украине свои Голливуд и Диснейленд.