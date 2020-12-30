Россияне сильнее ждут, что закончится 2020-й, а не что начнется 2021-й
2020 год подходит к концу. Россияне в соцсетях решили поделиться своим отношением к уходящему високосному году. Многие сошлись во мнении, что 2020-й получился плохим и скомканным в силу разных причин. URA.RU собрало самые яркие прощальные посты россиян в соцсетях.
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