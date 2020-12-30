30 декабря 2020

В соцсетях радостно прощаются с 2020 годом. «Спасибо за все, крыса»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне сильнее ждут, что закончится 2020-й, а не что начнется 2021-й Фото: Денис Моргунов © URA.RU

2020 год подходит к концу. Россияне в соцсетях решили поделиться своим отношением к уходящему високосному году. Многие сошлись во мнении, что 2020-й получился плохим и скомканным в силу разных причин. URA.RU собрало самые яркие прощальные посты россиян в соцсетях.

Согласно китайскому календарю 2020 был годом белой металлической крысы
Скрин: Twitter
Россияне не могут дождаться, когда 2020-й закончится
Скрин: Twitter
В соцсетях практикуют расставание с 2020-м, как при разрыве любовных отношений
Скрин: Twitter
Люди надеются, что уходя, 2020-й больше не будет о себе напоминать, однако событий было много…
Скрин: Twitter
Россияне верят, что новый год будет лучше 2020-го
Скрин: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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