Онищенко призвал сажать блогеров за дурное влияние на молодежь

Некоторые заявления блогеров можно расценить, как склонение к преступлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогеры, которые негативно влияют на детей и молодежь, могут быть подведены под статьи УК РФ. Необходимо детально разбираться в этом вопросе и вносить в законодательство соответствующие изменения, заявил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. До этого в течение 2020 года было несколько громких скандалов с участием блогеров, которые либо сами нарушали закон, либо призывали это делать.

«Такие вещи — с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются. Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК. Просто нужно изучать этот вопрос. Есть уголовная статья — „склонение к противоправным действиям“ вполне может сюда подойти. А если нет — надо вносить в законодательство изменения», — считает он. Онищенко уверен, что нужно действовать по аналогии с суицидальными программами («Синий кит» — прим. ред.), просто запрещая их.

Однако люди, работающие с детьми, видят ситуацию совсем по-другому. Бывший директор екатеринбургской гимназии №2, ректор областного института развития образования Светлана Тренихина выразила в разговоре с URA.RU мнение, что работать нужно с самими детьми, а не с блогерами.

«Дело в семье и в возможности и желании разговаривать с детьми как внутри семей, так и в образовательных организациях. Надо заполнять те вакуумы, которые появляются у детей, чем-то ценным и значимым. Всегда были некие внешние угрозы», — считает она. При этом умение выстраивать свое время очень полезно для будущей взрослой жизни. «Неплохой шанс сейчас учиться. Чем раньше они научатся иерархии, тем эффективнее они будут потом», — добавила Тренихина.

Ранее блогер Mellstroy избил девушку в прямом эфире, ударив ее лицом об стол, пишет «Пятый канал». После инцидента на него завели уголовное дело, сообщает «Национальная служба новостей». Во время прямого эфира другого блогера Reeflay (Станислава Решетникова) умерла беременная девушка. Некоторые YouTube-блогеры ради видео срывают дистанционные занятия, уточняет телеканал 360.