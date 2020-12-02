Во время прямого эфира у блогера умерла беременная девушка

Во время прямой трансляции российского блогера Reeflay (Станислав Решетников) умерла девушка. По предварительной версии, она скончалась от переохлаждения. На одном из стримов девушка признавалась, что беременная.
«Парень думал, что его подруга просто замерзла — она пробыла на улице несколько часов почти без одежды», — пишет издание Baza. Однако блогер все же решил вызвать медиков. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла помочь девушка и констатировали ее смерть. Все это время Reeflay не отключал трансляцию.
Сообщается, что на допросе у следователей Reeflay рассказал, что сам выгнал девушку из дома. По его словам, «она воняла», отметив, что у скончавшейся были проблемы из-за кишечного заболевания. Девушка просила открыть дверь, но блогер вынудил остаться ее там на несколько часов. Когда он решил ее проведать, то обнаружил девушку без сознания.
О погибшей известно немного. По предварительным данным, ее зовут Валентина и ей около 30 лет. В Москву она приехала из Краснодара. Во время стримов Решетников оскорблял и издевался над ней.
Ранее Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру из Челябинска Алене Ефремовой в прямом эфире. При этом сам блогер оправдал свое поведение сдавшими нервами. После этого случая, по словам его брата, блогер потерял все деньги.
Подписывайтесь на URA.RU в