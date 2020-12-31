Госдума рассмотрит новые законопроекты и вернутся к обсуждения непринятых
В наступающем году Госдума будет оформлять новые поправки в Конституцию, менять правила оформления пенсий и разрабатывать закон о дистанционном обучении. В январе народные избранники откроют новый парламентский сезон.
- Депутаты с осени этого года занимаются оформлением новых поправок в Конституцию и будут продолжать эту работу в новом сезоне. «В том числе поправки в Семейный кодекс, запрещающие применение в России правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, которых придерживается наша страна», — рассказал «Российской газете» глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
- В комитете по охране здоровья будут работать над законопроектом, который разрешит медикам оказывать скорую и неотложную медпомощь без процедуры письменного оформления добровольного согласия. При этом первую помощь предлагается разделить на «базовую» и «расширенную».
- Весной депутаты рассмотрят законопроект о «гаражной амнистии». Россияне смогут легко оформить свои права на гаражи и землю под ними.
- Одной из приоритетных задач в комитете по вопросам семьи считают инициативу погашения 450 тысяч рублей по ипотеки многодетным семьям. Обеспечение информационной безопасности детей также является важным проектом будущего года.
- Законопроект о дистанционном обучении весной все-таки будет обсуждаться и дорабатываться. Осложняется все тем, что нерегламентированное обучение на дому противоречит нормам СанПиНа.
- Весной также будет рассматриваться вопрос повышения зарплаты педагогам. Один из них — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника.
- Назначать страховые пенсии по инвалидности планируют разрешить без заявлений. Это считают приоритетным вопросом в комитете по труду, соцполитике и делам ветеранов.
- Туризм в 2021 году станет безопаснее за счет создания единого федерального реестра туристических агентов. Там россияне смогут получать достоверную информацию о праве агента на продажу туристического продукта.
- Ответственность для неплательщиков алиментов ужесточат. Фракция «Единой России» также будет выступать за то, чтобы повысить пособия беременным женщинам.
- Законопроект об индексации пенсий планируют снова внести для обсуждений. Также планируется вернуться к вопросу увеличения МРОТ.
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