31 декабря 2020

В России появилось три вида дистанционной работы

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С 1 января в РФ официально легализована удаленная работа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 января в России официально легализована удаленная работа. Теперь работник по согласованию с работодателем может выбирать, трудиться ли ему из дома, либо ходить в офис.

«Закон предусматривает три вида удаленной работы. Дистанционная работа — сотрудник выполняет свои обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя. Временно удаленная работа — сотрудник переносит свою работу в дистанционный режим на определенной период. Комбинированный — подразумевает сочетание удаленного и очного труда», — передает РБК.

Кроме этого, дистанционный рабочий день теперь строго нормирован. Если сотрудника выполнить задание после официального окончания рабочего дня, он может отказаться. В ином случае работодатель обязан будет оплатить эти часы. При этом работодатель имеет право уволить только тех сотрудников, кто не отвечает на звонки или не выполняет поставленные условия, передает Nation News.

Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 27 ноября. Президент России Владимир Путин подписал его 8 декабря. В документе было выделено несколько главных тезисов. В частности, сотрудник, работающий из дома, имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней. Переход на дистанционную работу — не основание для снижения зарплаты. Командировки дистанционным работникам должны оплачиваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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