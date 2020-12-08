В России официально разрешили работать удаленно

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С 1 января следующего года можно работать из дома официально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ и закон «Об электронной подписи». Именно этот факт делает удаленную работу легальной на законодательном уровне. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

«Сотрудник, работающий из дома, имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней. Переход на дистанционную работу — не основание для снижения зарплаты. Командировки дистанционным работникам должны оплачиваться», — основные тезисы документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 27 ноября. Всего документ определяет три вида работы: дистанционная, временная удаленная и комбинированная.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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