В России официально разрешили работать удаленно

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ и закон «Об электронной подписи». Именно этот факт делает удаленную работу легальной на законодательном уровне. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
«Сотрудник, работающий из дома, имеет право на полноценный отпуск в 28 календарных дней. Переход на дистанционную работу — не основание для снижения зарплаты. Командировки дистанционным работникам должны оплачиваться», — основные тезисы документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 27 ноября. Всего документ определяет три вида работы: дистанционная, временная удаленная и комбинированная.
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