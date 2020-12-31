Лолита назвала Даню Милохина тупым

Певица Лолита заявила, что не смогла бы спеть с Даней Милохиным, потому что он тупой Фото: страница Лолиты Милявской в Instagram @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская назвала блогера Даню Милохина тупым. Как объяснила артистка, по этой причине она не станет участвовать в проектах Милохина. Свое мнение Лолита высказала в эфире новогоднего выпуска шоу «Петя любит выпить» на Youtube.

Ведущий шоу Петр Плосков спросил Лолиту, как у нее получается одновременно быть интересной и взрослой, и молодежной аудитории, ведь она не пытается специально искать внимания молодых слушателей. «Ты не бежишь снимать ролик с Даней Милохиным или участвовать еще в каких-то таких проектах», — пояснил он свою мысль.

«Фишка в том, что я не заигрываю (с молодежной аудиторией — прим. ред.). А вот с Даней Милохиным я не могла бы (снять клип — прим. ред.) — он тупой», — ответила на это Лолита. Плосков предположил, что зрители его шоу негативно отнесутся к этому заявлению, поставив дизлайки, но в комментариях к этому ролику Милохина практически не упоминали.

Даня Милохин стал известен как блогер в Tik Tok и музыкант с марта 2020 года. За это время он успел спеть с Тимати и Джиганом, записать клип с Николаем Басковым и рядом других музыкантов. Блогер получил премию «Человек года 2020» от GQ в номинации «Открытие года». В интервью Ксении Собчак Милохин похвастался миллионными заработками и заявил, что за месяц потратил 500 тысяч рублей на услуги водителя.