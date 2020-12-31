Девушкой с самым красивым лицом в мире по версии портала TC Candler признана модель из Израиля Яэль Шелбия. Также в рейтинг «The 100 Most Beautiful Faces of 2020» (с англ. — «100 самых красивых лиц 2020 года») попали россиянки.
Видеоролик с рейтингом «The 100 Most Beautiful Faces of 2020» издание опубликовало на Youtube. Второе место заняла тайская певица Лиса Манобан, третье — австралийская модель Мейка Вуллард. В рейтинг TC Candler попали и четыре россиянки. Модель Октябрина Максимова заняла 20-е место, видеоблогер Даша Таран — 28-е, модель Наталья Цевельчугова заняла 42-е место, а актриса Ангелина Данилова — 68-ю строчку рейтинга.
Этот рейтинг TC Candler и Independent Critics составляют каждый год. Победительницу 2020 года Яэль Шелбию номинировали уже четвертый раз подряд, в 2019 году она заняла второе место. Шелбия встречается с Брэндоном Корффом, внуком американского миллиардера Самнера Редстоуна. С апреля 2020 года она служит в ВВС армии Израиля.
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