Певица Валерия стала бабушкой

1 января у младшего сына Валерии родилась дочка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арсений Шульгин, сын певицы Валерии от второго мужа, стал отцом. 1 января его супруга, Лиана Волкова, подарила Арсению дочку. Об этом Валерия рассказала в Instagram.

«В нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни», — написала певица. Новость сопровождается семейной фотографией Лианы, Арсения и Валерии с ее третьим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

Всего у певицы Аллы Перфиловой, выступающей под псевдонимом Валерия, трое детей. Старшая дочь певицы, Анна, еще не замужем, средний сын Артемий женат, но детей у пары еще нет. Первым Валерию сделал бабушкой младший сын.

Ранее в новогоднем поздравлении Валерия пожелала подписчикам начать новый год с чистого листа. «Желаю, чтоб следующих год мы начали с чистого листа», — сказала она на видео, опубликованном в Instagram.