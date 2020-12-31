Российские звезды признали, что 2020 год стал для них тяжелым Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские звезды поздравили соотечественников с Новым годом. Свои обращения они опубликовали на своих страничках в Instagram.

«2020 год был очень сложным для многих людей и для меня в частности. Признаться честно в этом году я прожил день за год, то есть можно сказать, что я прожил 365 лет», — с этих слов свое поздравление начал продюсер Максим Фадеев. Он подчеркнул, что этот год научил его тому, чему он не смог научиться за всю свою жизнь. Фадеев пожелал всем разобраться в себе, избавиться от всего, что приносит в жизнь негатив и больше никогда не плакать.

Певица Кристина Орбакайте также поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала сем благополучия «Что он, грядущий, нам готовит? Надеюсь концерты, спектакли, праздники вернутся в нашу жизнь», — написала артистка.

«Желаю вам крепкого здоровья и хорошего иммунитета в новом году», — обратился к подписчикам продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что 2020 год оказался нелегким для абсолютно всех людей в мире. Он отметил, что все должны стать добрее и относиться ко всему, что нас окружает, с уважением.

На фоне той же ели записала новогоднее обращение супруга Пригожина, певица Валерия. Она отметила, что с нетерпением ждет, когда 2020 год закончится. «Желаю, чтоб следующих год мы начали с чистого листа», — сказала артистка. Валерия подчеркнула, что уходящий год научил людей ценить свободу и еще больше любить друг друга.

Юморист максим Галкин пожелал россиянам любви и добра. «В этот раз в праздничную ночь мы будем особенно пристально вглядываться с надеждой в грядущее, так пожелаем нам всем не разочароваться», — написал он.

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила, как отмечала наступление 2020 года в Китае и поделилась воспоминаниями событий, которые с ней происходили. «Пусть 2020 уходит со своей красивой цифрой, но такой уродской начинкой!» — пожелала телеведущая. Она заявила, что не любит високосный год, так как он всегда лишает ее чего-то.