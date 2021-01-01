Психолог назвал причину морального упадка в праздничные дни

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Шапшинское урочище. Ханты-Мансийский район, снеговик, тоска
Завышенные ожидания от праздника приводят к эмоциональному упадку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Эмоциональный спад и ухудшение настроения после новогодней ночи происходят из-за завышенных ожиданий от встречи Нового года. Об этом заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, профессор Александр Тхостов.

«Перевозбуждение обычно заканчивается спадом. Люди готовились, многого ожидали, веселились. А 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — заявил он ТАСС.

Чтобы не уходить в депрессивное состояние во время выходных дней, психолог посоветовал доделать дела, оставшиеся с прошлого года, пообщаться с семьей и обратить внимание на свое здоровье. Любая деятельность позволяет отвлечься от негативных мыслей, отметил Тхостов. «Нужно помнить, что когда-нибудь испытания закончатся. Именно с таким настроем нужно вступать в новый год», — заключил он.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, почему не стоит пытаться начать новую жизнь с 1 января, передает телеканал 360. Эксперт считает, что на изменение себя требуется много времени, а круто поменять жизнь за один день не удастся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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