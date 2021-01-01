Вассерман спрогнозировал Третью мировую войну в 2021 году

На мировой арене создается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Об этом в своем блоге написал публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.
По его мнению, особое внимание нужно обратить на поведение США и Турции. «В наступившем году надо внимательно смотреть и на США, и на Турцию. Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы ее избежать», — передает его слова телеканал РЕН ТВ.
Также Вассерман прокомментировал ситуацию в США после президентских выборов. «Поведение активистов Демократической партии Соединенных Государств Америки при подсчете голосов доказывает тяжкое преступление — подтасовку за своего кандидата. Значит, партия намерена после захвата власти нарушать и другие законы, чтобы впредь никто не мог с нее спросить», — написал Вассерман. Он предрек в том числе обострение ситуации в ДНР и ЛНР. По его словам, конфликт произойдет весной. Это связано с желанием Америки «измотать Россию спорами», поэтому США продолжают поставлять на Украину оружие и инструкторов.
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