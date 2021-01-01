01 января 2021

Фонд кино назвал самые успешные российские фильмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com. , кинотеатр, попкорн, кинозал, кинематограф, 3d, imax
Самым успешным российским фильмом стала комедия «Холоп» Фото: Depositphotos.com

Самым кассовым российским фильмом в прошедшем году стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». Об этом сообщили в Фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

«Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко „Холоп“», — сообщается на сайте Фонда. Несмотря на то, что сам фильм вышел в конце декабря 2019 года, основной объем кассовых сборов пришелся на 2020.

Также в первую десятку Фонда кино попали российские фильмы «Лед 2», «Вторжение», «Союз спасения», «Непосредственно Каха» и «(Не)идеальный мужчина». Среди иностранных кинокартин в российском прокате рейтинг возглавляет боевик Гая Ричи «Джентльмены», вошедший в топ популярных во время пандемии фильмов.

Ранее стало известно, что Фонд кино принял решение поддержать пострадавшие от пандемии организации, занимающиеся производством и показом российских фильмов. По информации телеканала 360, субсидии получат 699 компаний.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...