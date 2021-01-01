Фонд кино назвал самые успешные российские фильмы

Самым кассовым российским фильмом в прошедшем году стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». Об этом сообщили в Фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
«Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко „Холоп“», — сообщается на сайте Фонда. Несмотря на то, что сам фильм вышел в конце декабря 2019 года, основной объем кассовых сборов пришелся на 2020.
Также в первую десятку Фонда кино попали российские фильмы «Лед 2», «Вторжение», «Союз спасения», «Непосредственно Каха» и «(Не)идеальный мужчина». Среди иностранных кинокартин в российском прокате рейтинг возглавляет боевик Гая Ричи «Джентльмены», вошедший в топ популярных во время пандемии фильмов.
Ранее стало известно, что Фонд кино принял решение поддержать пострадавшие от пандемии организации, занимающиеся производством и показом российских фильмов. По информации телеканала 360, субсидии получат 699 компаний.
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