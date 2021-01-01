В ЯНАО начал действовать новый закон о тишине

С начала этого года в ЯНАО вступил в силу закон о дополнительных часах отдыха. Согласно документу, к «часам тишины» отнесли время с 13:00 до 15:00.
«Нарушение покоя повлечет предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 1000 до 2500 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для юридических лиц размер штрафа будет варьироваться от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Кроме дневных часов, в ЯНАО к «часам тишины» относится время с 22:00 до 8:00 в будни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В эти часы нельзя шуметь и громко слушать музыку.
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