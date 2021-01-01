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В ЯНАО начал действовать новый закон о тишине

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, трещина, реставратор, инструмент, ремонт, оперный театр, дрель, львы
Теперь в регионе нельзя шуметь с с 13 до 15 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала этого года в ЯНАО вступил в силу закон о дополнительных часах отдыха. Согласно документу, к «часам тишины» отнесли время с 13:00 до 15:00.

«Нарушение покоя повлечет предупреждение или административный штраф для граждан в размере от 1000 до 2500 рублей», — сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для юридических лиц размер штрафа будет варьироваться от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме дневных часов, в ЯНАО к «часам тишины» относится время с 22:00 до 8:00 в будни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В эти часы нельзя шуметь и громко слушать музыку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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