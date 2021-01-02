Умер «Человек-амфибия» Владимир Коренев

Актер Коренев находился в «красной зоне» с коронавирусом Фото: Юрий Самолыго/ИТАР-ТАСС

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От коронавирусной инфекции скончался актер Владимир Коренев. Ему было 80 лет.

«Актер Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет. Перед смертью он лежал в „красной зоне“ с коронавирусом», — сообщает РБК в своем telegram-канале.

Известность Кореневу принесла главная роль в советском фильме «Человек-амфибия» 1961 года. Также актер сыграл в фильмах «Дети Дон Кихота», «Много шума из ничего», киноэпопее «Освобождение». До 2015 года Коренев был художественным руководителем факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. В последние годы артист снимался в российских телесериалах «Метод Лавровой», «Тайны дворцовых переворотов» и «Орлова и Александров».

С 1961 года Коренев был женат на актрисе Алефтине Константиновой. У супругов есть дочь Ирина Коренева, которая тоже стала актрисой. Семья служила в электротеатре «Станиславский». Также у Коренева есть внук и правнучка.

В 2020 году из жизни ушло много знаменитостей. Причиной смерти многих из них стало заражение коронавирусом.