Научные обозреватели назвали 5 самых ожидаемых открытий 2021 года

Главные научные открытия будут в сферах космоса, медицины и ядерной физики
В 2021 году человечество запустит самый большой телескоп, научится двигать астероиды и лечить рак. Обозреватели журналов Science и Nature составили список самых ожидаемых научных открытий нового года.
- В октябре 2021 года состоится запуск космического телескопа Джеймс Уэбб. Сейчас он самый большой и мощный из когда-либо построенных. Новый телескоп сменит предшественника — «Хаббл», благодаря которому сделано множество научных открытий. Уэбб охватит больше длин волн, это позволит ученым больше изучить космос.
- NASA в июне 2021 года изменит траекторию астероида. Для этого космический аппарат DART столкнется со спутником астероида Дидим. Правда, пока никто не знает, что произойдет после этого. Цель проекта — защита Земли от потенциальной космической угрозы. Астероид находится в 11 млн километрах от Земли и не представляет угрозы, зато служит отличной тренировочной площадкой.
- Появится лекарство от рака, над которым ученые бьются не первый год. Ранее считалось, что белок KRAS, отвечающий за рост опухолей, невосприимчив к лекарствам. Но несколько компаний уже разработали препараты против мутантных белков. В 2021 году за рубежом ожидается лицензирование первого препарата от рака легких. Помимо этого, еще одна иностранная компания заявила о лицензировании такого лекарства.
- Заработает самый большой в мире ядерный реактор Joint European Torus (JET). После модернизации британский гигант получил дополнительную мощность нагрева. В ходе испытаний в 2021 году в него будет подаваться смесь изотопов водорода дейтерия и трития. Испытания на этом реакторе помогут и строящемуся во Франции реактору ИТЭР с аналогичным принципом работы.
- Станет известна эффективность вакцин от коронавируса. В 2020 году компании выпустили вакцины от коронавируса. В России это пептидный препарат «ЭпиВакКорона» и векторный «Спутник V». В США вакцину Comirnaty пока массово не используют, но внесли в список препаратов для экстренного использования. Кроме того, Центр имени Чумакова выпустит еще одну, третью в России вакцину в феврале, а вскоре на рынок поступят еще две иностранные вакцины — Novavax и Johnson & Johnson.
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