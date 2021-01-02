02 января 2021

Мясников оценил совет РПЦ не ходить пожилым в храмы на Рождество

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Празднование Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, храм, вера, прихожане, собор, женщины в платках
Александр Мясников считает, что пожилые люди должны сами решать, идти на борослужение или нет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендацией представителя РПЦ пожилым россиянам не посещать рождественские богослужения из-за пандемии коронавируса. Своим мнением доктор поделился в telegram-канале.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, как напоминает RT, рекомендовал пожилым прихожанам из Москвы и ряда других регионов воздержаться от посещения храмов. За богослужением, по его словам, можно следить через прямые трансляции. К тому же, некоторые священники будут посещать прихожан, не имеющих возможности прийти в храм, на дому.

«Вот человеку 80 лет. Со своими привычками, болезнями и верой. Вы о нём заботитесь? За него решаете? Чтобы он ещё потянул сколько-то времени? Вы его спросили? Ему сколько той жизни осталось?! Лишаете последней опоры, привязки к этой жизни? Он как оставшееся короткое время будет жить, зная, что, возможно, последнее для него Рождество в храм ему нельзя?!», — написал Мясников.

Американские специалисты, по его словам, пришли к выводу, что самым мощным фактором риска смерти для пожилых людей является изоляция, поскольку в этих условиях они перестают хотеть жить. При этом доктор подчеркнул, что сказанное выше — его «сугубо личное мнение».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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