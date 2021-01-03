В Китае восхитились российским «грибом бессмертия»

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Подкормка косуль в Бродокалмакском заказнике.Челябинск, снег, зима, деревья, лес, березы
Считается, что чага отпугивает комаров и заживляет раны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажи российского гриба чага растут на территории Китая, местные жители верят в его целебные свойства и называют сибирским грибом бессмертия. Об этом сообщает портал Sina.

«Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», — пишет издание. По данным портала, с ее помощью можно обрабатывать раны, даже, если «вас поцарапал медведь», ее употребление укрепляет организм и утоляет голод. Если гриб зажечь, то он может отпугивать комаров. Также чага эффективна при лечении опухолей, утверждает председатель Beijing Siberian Chaga R&D Co Ян Бо.

Россия и Китай сотрудничают в области производства этого продукта уже пять лет и экспортируют его в Японию, Южную Корею и другие страны. Ежегодный объем продаж только в Китай превысил миллиард рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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