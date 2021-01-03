На трассе в Туве столкнулись два легковых автомобиля (фото архивное) Фото: Артем Ковтун © URA.RU

На трассе в Улуг-Хемском районе Республики Тува произошло ДТП, в котором погибли восемь человек. Об этом в пресс-службе регионального управления МВД.

«Восемь человек погибли в ДТП с двумя легковыми машинами в Туве», — передает РИА «Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что два человека выжили, но получили серьезные ранения. Их госпитализировали. ТАСС сообщает об еще одном доставленном в больницу после ДТП.

На фото, опубликованном пресс-службой регионального МЧС, запечатлен легковой автомобиль, вылетевший на обочину. Спасатели эвакуировали пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек. Тогда служебный автобус столкнулся с грузовиком.

Фото: главное управление МЧС по республике Тува