В Екатеринбурге произошло ДТП с 10 пострадавшими

Полиция устанавливает владельца автобуса Фото: отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу

Около 10 человек пострадали в аварии с участием служебного автобуса и грузовика в Екатеринбурге. ДТП произошло утром 24 декабря на улице Селькоровской. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В автобусе не было ремней безопасности Фото: ИА «Ночные новости»

По данным полиции, в служебном автобусе Богдан ехали на работу около 30 пассажиров. Предварительно, пострадали в ДТП девять мужчин и одна женщина. В основном они получили ушибы и ссадины. «Водитель автобуса пояснил, что двигался со скоростью около 30 км/ч, увидел, что на полосе его движения стоит припаркованный грузовик, хотел перестроиться в левый ряд, однако не смог этого сделать, так как по левому ряду двигались транспортные средства, произошел наезд на стоящее транспортное средство «International 9800», — пояснили в Госавтоинспекции.

Кроме того, в служебном автобусе полицейские нашли нарушения. Отсутствие пройденного в установленные сроки техосмотра, полиса ОСАГО. Водитель не имел путевой лист, автобус был без тахографа. По этим фактам возбудили административные производства.

Грузовик остановился на обочине из-за поломки Фото: ИА «Ночные новости»

Инцидентом с массовым травмированием в ДТП заинтересовались в прокуратуре Чкаловского района. «Прокуратура поставила на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали пассажиры служебного автобуса», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.