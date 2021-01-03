03 января 2021

Власти РФ приняли решение относительно ЕГЭ по иностранному языку

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Единый государственный экзамен. Курган, учитель, школьная доска, егэ, школа, ученики, школьная парта, масочный режим
Выпускники не будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минпросвещения России утвердило список обязательных предметов ЕГЭ для одиннадцатиклассников. Иностранного языка в этом перечне нет, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в образовательный стандарт среднего общего образования, который был утвержден в 2012 году и вводил наряду с русским языком и математикой обязательный экзамен (ЕГЭ) по иностранному. Выпускники, как напоминает ТАСС, должны были сдавать его с 2022 года. «Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам „Русский язык“ и „Математика“», — говорится в приказе. Документ вступает в силу с 4 января 2021 года.

Ранее, как сообщал RT, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко оценил изменения, которая произошли с экзаменов из-за пандемии. По его оценкам, в 2020 году у сдающих экзамены было больше стресса, однако уменьшилась средняя разница результатов между регионами и выросло число высокобалльников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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