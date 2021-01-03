Россиянам объяснили, как правильно носить маски на морозе

Менять маски на морозе необходимо чаще, чем обычно, а каждые 30 минут нужно давать лицу подышать, чтобы избежать проблем с кожей. При этом надевать маску на улице стоит только при условии нахождения большого количества людей вокруг. Об этом журналистам рассказали врач-дерматолог Николай Арсентьев и заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — приводит РИА «Новости» слова Арсентьева. По его словам, ношение маски в мороз плохо сказывается на состоянии кожи, так как происходит эффект «парника» — появляется своего рода конденсат из-за разницы температур дыхания и воздуха на улице. Кроме того, врач советует перед тем как надеть маску нанести на кожу легкий крем.
Малинникова, в свою очередь, добавила, что если на улице человек находится не в толпе, можно обойтись и без маски, особенно зимой. Вирус не летает в воздухе просто так. «Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает», — сказала собеседница агентства.
В начале декабря, как напоминает RT, Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок. Организация советует носить маски в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, а также и в других местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
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