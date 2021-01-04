Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Данную информацию подтвердила дочь 86-летнего актера.
«Басилашвили чувствует себя хорошо, и врачи контролируют его состояние. У актера диагностировали новую коронавирусную инфекцию», — сообщает «
Олег Басилашвили — один из ведущих актеров театра БДТ имени Товстоногова. В афише театра до конца января нет спектаклей с его участием. Артист обрел популярность у российского зрителя благодаря участию в советских кинокартинах. В частности, он снялся в «Служебном романе», «Вокзале на двоих» и сериале «Мастер и Маргарита», напоминает агентство Nation News.
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