Актер Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с режиссером Эльдаром Рязановым в ЦДЛ. Москва. , басилашвили олег
Олег Басилашвили доставлен в больницу Санкт-Петербурга Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Данную информацию подтвердила дочь 86-летнего актера.

«Басилашвили чувствует себя хорошо, и врачи контролируют его состояние. У актера диагностировали новую коронавирусную инфекцию», — сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на дочь артиста.

Олег Басилашвили — один из ведущих актеров театра БДТ имени Товстоногова. В афише театра до конца января нет спектаклей с его участием. Артист обрел популярность у российского зрителя благодаря участию в советских кинокартинах. В частности, он снялся в «Служебном романе», «Вокзале на двоих» и сериале «Мастер и Маргарита», напоминает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...