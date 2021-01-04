Аналитики назвали главные мировые угрозы 2021 года

В 2021 году могут разразиться новые конфликты в киберпространстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В список главных мировых рисков 2021 года вошли кризисы в США, затянувшаяся пандемия, борьба с вредными выбросами и война в киберпространстве. Рейтинг составила консалтинговая компания Eurasia Group

Аналитики отдали первое место в рейтинге «разделенной Америке». По мнению экспертов, напряженная обстановка сложится в Штатах с приходом к власти Джо Байдена. Она отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере. «Большая часть риска здесь внутренняя, но последствия крайней поляризации для демократической легитимности выходят далеко за пределы границ США», — подчеркнули аналитики.

На втором месте — «долгий коронавирус», который будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и мировой экономике. Пандемия «оставит наследие в виде высокой долговой нагрузки, лишившихся работы людей и потери доверия». Третьим по значимости риском компания называет борьбу против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

Также в список угроз вошли рост напряженности между США и Китаем, трудности с передачей данных в международном формате, возможность войны в цифровом пространстве, проблемы экономики Турции, которые могут привести к политическим последствиям. Кроме того, аналитики опасаются спада экономик стран Ближнего Востока, ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, кризиса в Латинской Америке.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков раскрыл URA.RU, какие места станут горячими точками в 2021 году. По его мнению, в 2021 году военные конфликты в Нагорном Карабахе, Донбассе и Сирии продолжатся. Также они могут произойти в Белоруссии, на Курилах и в Северном морском коридоре.