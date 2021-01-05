«Коммунисты России» предложили простить гражданам кредиты

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Инициативу уже направили в Госдуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Партия «Коммунисты России» выступила с предложением простить гражданам кредиты, но с условием, что сумма займов не превышает 3 млн рублей. Об этом рассказал председатель партии Максим Сурайкин.

«В связи с эпидемией 2020—2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — пояснил он причину такого предложения. Его слова передает РИА «Новости». Предложение направлено в Государственную думу.

Это не первая подобная инициатива. В конце декабря глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил прекратить взыскивать долги с пенсионеров по кредитным процентам. В своем предложении он также сделал упор на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пишет «Царьград».

Ранее стало известно, что к концу 2021 года Центробанк может ужесточить условия получения кредитов населением. Таким образом, по прогнозам аналитиков, темпы роста кредитования снизятся с 20% в 2020 году до 15% в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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