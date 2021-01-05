«Коммунисты России» предложили простить гражданам кредиты

Инициативу уже направили в Госдуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Партия «Коммунисты России» выступила с предложением простить гражданам кредиты, но с условием, что сумма займов не превышает 3 млн рублей. Об этом рассказал председатель партии Максим Сурайкин.

«В связи с эпидемией 2020—2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — пояснил он причину такого предложения. Его слова передает РИА «Новости». Предложение направлено в Государственную думу.

Это не первая подобная инициатива. В конце декабря глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил прекратить взыскивать долги с пенсионеров по кредитным процентам. В своем предложении он также сделал упор на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, пишет « Царьград» .

Ранее стало известно, что к концу 2021 года Центробанк может ужесточить условия получения кредитов населением. Таким образом, по прогнозам аналитиков, темпы роста кредитования снизятся с 20% в 2020 году до 15% в 2021 году.