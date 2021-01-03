03 января 2021

В Moody’s раскрыли, что будет с вкладами и кредитами в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, евро, валюта, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Банки могут повысить ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В России в 2021 году больших изменений по кредитным и депозитным ставкам не будет, однако снизятся темпы роста ипотечных кредитов. Как считает вице-президент международного рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова, уже к середине года Центробанк свернет все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом.

«Регулятор к середине 2021 года, скорее всего, свернет все послабления, предоставленные банкам в связи с кризисом. А к концу года, по мере расчистки балансов от реструктурированных кредитов и получения большей ясности относительно реального состояния банковской системы, ЦБ, возможно, снова начнет „закручивать“ гайки в части требований к качеству заемщиков», — делает прогноз Ульянова в интервью «Российской газете».

Эксперт отметила, что ипотечное кредитование, где программа по предоставлению субсидий продлена до середины 2021 года, темпы роста по выдаче кредита снизятся с 20% в 2020 году, до 15% в наступившем, 2021-м. «Кредитоспособность входящего потока заемщиков неуклонно снижается, тогда как цены на недвижимость выросли», — подчеркивает Ульянова.

В Moody’s считают, что россиянам не стоит ожидать снижения ставок по кредитам. Однако ставки по депозитам могут измениться и стать более привлекательными. «[Это] объясняется тем фактом, что кредитный портфель банков по-прежнему будет расти быстрее, чем портфель депозитов, и банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков если не нарастить свои сбережения, то хотя бы не выводить их активно в альтернативные каналы, такие, как инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости», — говорит вице-президент международного рейтингового агентства.

В прогнозе также указано, что дефолтов крупных банков в России не будет, однако с рынка уйдут мелкие кредитные организации, в том числе по решению регулятора. Основанием для прекращения деятельности может стать неспособность банков поддерживать прибыльные бизнес-модели на фоне сложной макроэкономической ситуации, а также жесткая конкуренция со стороны крупных игроков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...