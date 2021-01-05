В соцсетях уверены, что россиянам вряд ли простят кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Предложение партии «Коммунисты России» простить россиянам кредиты, если сумма займов не превышает 3 млн рублей, разделила соцсети на три лагеря. Одни полностью поддержали инициативу партии, другие сочли данное заявление популизмом, но большинство раскритиковало предложение политиков. Самые яркие мнения — в подборке URA.RU.

Как заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (то есть менее десяти процентов). «То есть это [возможность погасить кредиты за счет бюджетных средств] вполне экономически возможно», — заявил телеканалу 360 Сурайкин. Однако в разговоре с РИА «Новости» первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг заявил, что эта инициатива нереализуема и очень опасна. С ним согласились депутат Госдумы Виталий Милонов и первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

Ряд пользователей соцсетей поддержали инициативу «Коммунистов России». Некоторые даже увидели неочевидные плюсы в этом предложении.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Однако большинство раскритиковало предложение «Коммунистов России». По мнению ряда пользователей, такое решение будет несправедливым по отношению к людям, которые не брали кредиты или исправно выплатили их.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: URA.RU

Фото: Twitter

Некоторые пользователи усомнились в том, что «Коммунисты России» сами верят в то, что их инициатива реализуема. В соцсетях считают это предложение саморекламой партии перед выборами 2021 года.

Фото: Twitter

Фото: URA.RU