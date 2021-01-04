04 января 2021
03 января 2021
02 января 2021

Под Екатеринбургом машина врезалась в фуру. Есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
ДТП произошло на 16-м километре ЕКАД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Под Екатеринбургом в результате лобового столкновения фуры и легкового автомобиля погибла женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня около 18 часов на 16-м километре ЕКАД произошло столкновение автомобиля, в результате которого погиб человек», — сообщили в пресс-службе. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai i20 — женщина 1961 года рождения двигалась по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania.

В результате столкновения женщина погибла на месте до прибытия медиков. В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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«Оперативные Ночные Новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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