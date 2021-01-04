ДТП произошло на 16-м километре ЕКАД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Под Екатеринбургом в результате лобового столкновения фуры и легкового автомобиля погибла женщина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Сегодня около 18 часов на 16-м километре ЕКАД произошло столкновение автомобиля, в результате которого погиб человек», — сообщили в пресс-службе. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai i20 — женщина 1961 года рождения двигалась по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Scania.

В результате столкновения женщина погибла на месте до прибытия медиков. В настоящее время на месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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