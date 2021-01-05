На Даню Милохина хотят подать в суд за плагиат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даню Милохина обвинили в плагиате Фото: Instagram, Даня Милохин

Тиктокера Даню Милохина и его Dream team house обвинили в воровстве клипа-пародии на «Стекловату» группы «Мальчишки» с YouTube-канала «СМН». О воровстве Милохина заявил видеоблогер Никита Кадников (N. Masteroff). «Мальчишки» собираются подать в суд на Милохина.

«Ситуация переходит все границы, пора поставить этих выскочек на место. <…> Хэштег «Милохин вор», — объяснил Кадников. Он подчеркнул, что дизлайки на видео Dream team house появляются не только из-за плагиата, но и из-за того, что видео оказалось неудачным.

Сами блогеры с канала «СМН» собираются подать в суд на Даню Милохина. «Мальчишки» считают, что идея его пародии очень похожа на ту, которую сделали они. В обоих клипах поется про ушедший 2020 год и его события. Под видео Dream team house уже появилось множество гневных комментариев.

В начале января певица Лолита назвала Даню Милохина тупым. Ранее тиктокер отметил день рождения со множеством друзей-звезд несмотря на коронавирусные ограничения, напоминает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...