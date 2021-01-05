Живущие за границей россияне просят Госдуму не лишать их пенсий

Россияне, которые живут за границей, отреагировали на инициативу Госдумы лишить их пенсии. Об этом сообщает телеграм-канал «Русская община Абхазии».
«Категорически против таких инициатив, которые исходят от депутатов Госдумы России. В Абхазии проживают пожилые граждане — соотечественники, которые заработали свою законную пенсию, и, кроме того, есть граждане с советским стажем, которым просто не прожить без российской пенсии», — передает канал слова россиян.
Ранее в Минтруде России сообщили, что в весеннюю сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о наделении ПФР новыми полномочиями. По задумке авторов инициативы, что Фонд сможет прекращать выплаты иностранцам, у которых аннулировался вид на жительство в РФ.
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