Минтруд РФ разрешит ПФР лишать пенсий приезжих

За пенсиями мигрантов в РФ установят жесткий контроль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) в ближайшее время может получить право лишать иностранцев не положенных им пенсий. В Минтруда РФ поясняют, что в стране ужесточают контроль за целевым расходованием средств бюджета ПФР.

«Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для ее получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена», — уточнил замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов, его слова приводит «Парламентская газета».

Чиновник Минтруда уточняет, что пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. «Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные», — говорит Пудов.

Предполагается, что соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию. К 1 января 2023 года в России должен будет заработать единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России, где будут учтены все положенные выплаты.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 ноября 2019 года в законодательство в сфере миграции был внесен ряд изменений. В связи с этим потребовалось внесение дополнений в пенсионное законодательство, касающихся усиления контроля за выплатой страховых и накопительной пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.