05 января 2021

Экономист рассказал о росте цен на бензин в 2021 году

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Экономист раскрыл, как вырастут цены на бензин в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В России в 2021 году ожидается рост цен на топливо, но в пределах инфляции. Об этом рассказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. По его словам, в России действует демпфирующий механизм, который препятствует сильным скачкам цен на АЗС.

«Введенный в 2019 году механизм демпфера позволяет сохранять низкую волатильность российских цен на топливо при колебаниях нефтяных котировок на мировом рынке», — передает слова экономиста «Российская газета». Ежов отметил, что рост цен на автомобильное топливо будет в пределах инфляции, без особых потрясений.

Специалист добавил, что в прошлом году повышение цен на топливо не превышало инфляции. С начала 2020 года рост оказался в 3 раза ниже. При этом весной во время карантина дизельное топливо, напротив, начало дешеветь.

По данным Росстата розничные цены на бензин с начала 2020 года по ноябрь выросли на 2,4%. При этом цены производителей топлива за этот период выросли на 10,1%. Ранее стало известно, что с января 2021 году ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла вырастут на 4%. При этом правительство пообещало сдержать рост цен на топливо на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, а деньги, полученные от сбора акцизов, потратить на дорожное строительство.

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