Выяснилось, как изменятся смартфоны в России с этого года

Российские власти утвердили перечень российского программного обеспечения, обязательного для предустановки на все продаваемые в стране компьютеры, смартфоны и другую электротехнику. В список вошли продукты «Яндекса» и Mail.Ru.
«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из распоряжения правительства РФ. Документ вступает в силу 1 апреля этого года.
Перечень программного обеспечения разделен на несколько категорий. Так браузер и навигационные сервисы будут представлены компанией «Яндекс». За электронную почту и социальные сервисы будет отвечать Mail.Ru, за антивирусы — Kaspersky. Кроме того, на всех электронных устройствах будут предустановлены сервисы Госуслуг и платежной системы «Мир».
В графе аудиовизуальных сервисов будут предустанавливаться Okko, «Кинопоиск» и IVI. Кроме этого, свой софт для ТВ предоставит «НТВ Плюс».
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