06 января 2021

Выяснилось, как изменятся смартфоны в России с этого года

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, вконтакте, соцсети, мессенджеры, приложения для телефона, вк
В список вошло ПО от Mail.ru и Яндекс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российские власти утвердили перечень российского программного обеспечения, обязательного для предустановки на все продаваемые в стране компьютеры, смартфоны и другую электротехнику. В список вошли продукты «Яндекса» и Mail.Ru.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — приводит РИА «Новости» выдержку из распоряжения правительства РФ. Документ вступает в силу 1 апреля этого года.

Перечень программного обеспечения разделен на несколько категорий. Так браузер и навигационные сервисы будут представлены компанией «Яндекс». За электронную почту и социальные сервисы будет отвечать Mail.Ru, за антивирусы — Kaspersky. Кроме того, на всех электронных устройствах будут предустановлены сервисы Госуслуг и платежной системы «Мир».

В графе аудиовизуальных сервисов будут предустанавливаться Okko, «Кинопоиск» и IVI. Кроме этого, свой софт для ТВ предоставит «НТВ Плюс».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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