Студенты из регионов, чтобы получить хорошее образование, теперь не должны покорять столицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Дистанционное образование уравняет москвичей и провинциалов, считает профессор Школы культурологии Высшей школы экономики (ВШЭ) Ян Левченко. По его словам, для школьников и студентов пандемия представила больше возможностей для обучения.

Говоря о студентах из регионов Левченко в разговоре с «Комсомольской правдой» отмечает, что «это совершенно конкурентоспособные люди, умеющие думать, разговаривать, имеющие соответствующие требования к жизни». Он отмечает, что эти студенты осознанно не уезжают из своих родных мест, «потому что если они это сделают, там не останется никого и ничего». «Поэтому они остаются дома, чтобы наладить жизнь там, и для этого слушают курсы, сдают экзамены онлайн и будут это делать», — считает Левченко.

Он отметил, что с наступление эры дистанционного образования, студенты могут брать не только русскоязычные курсы в МГУ, «Бауманке» и других престижных вузах РФ, но также они «записываются и в Гарвард с Оксфордом, если знают английский». «Современная ситуация хорошо выявила реальные механизмы мотивации, образования интереса и формирования конкурентоспособных групп людей в стране, которая привыкла мыслить, что есть одна столица с периферией, а дальше пустота. Виртуализация образования продемонстрировала, что это не так», — делает вывод профессор ВШЭ.

Ранее заслуженный учитель России, доцент департамента образовательных программ НИУ ВШЭ и лицея №1525 «Воробьевы горы» Евгения Абелюк в разговоре с URA.RU поделилась, что технологии дистанционного обучения могут заставить преподавателей соревноваться между собой. Сотрудники вузов будут стремиться стать лучше, чтобы играть большую роль в образовательном пространстве.