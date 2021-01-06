Университеты станут площадками, совмещающими в себе разные образовательные курсы, спрогнозировал Юрий Зеленков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Технологии дистанционного обучения могут заставить преподавателей соревноваться между собой. Сотрудники вузов будут стремиться стать лучше, чтобы играть большую роль в образовательном пространстве. От этого будет зависеть их доход. Таким прогнозом с URA.RU поделилась заслуженный учитель России, доцент департамента образовательных программ НИУ ВШЭ и лицея №1525 «Воробьевы горы» Евгения Абелюк.

«Дистант в будущем может привести к конкуренции между преподавателями. Интернет позволяет привлечь к занятиям любого лектора, независимо от его местоположения. Это дает образовательным организациям возможность привлекать к учебе лучших учителей. Следовательно, преподаватели будут стремиться расти профессионально, дотягиваться до какой-то планки. А за профессиональной конкуренции последует и финансовая», — рассказала URA.RU Абелюк.

Другой вариант озвучил профессор кафедры управления информационными системами и цифровой инфраструктурой факультета бизнеса и менеджмента ВШЭ Юрий Зеленков. По его мнению, в скором будущем преподаватели будут вступать в коалиции. «Можно предположить, что преподаватели из разных мест смогут создавать коллаборации, разрабатывая совместные научные курсы. Благодаря интернету у них появится возможность распространять эти курсы повсюду. Университеты, в свою очередь, могут стать платформами, которые будут формировать свою программу из разных таких курсов и упаковывать ее», — сказал он URA.RU. Эксперт предположил, что конкуренция между преподавателями будет возникать за счет успешности их образовательных продуктов.

Ранее в Госдуме сообщили, что в 2021 году, признанным в стране Годом науки, в РФ увеличат зарплаты сотрудников университетов. Кроме того, власть рассматривает варианты увеличения затрат на развитие науки в целом.