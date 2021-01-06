Путин приехал на Рождество в храм в Новгородскую область

Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область. Там, в одном из храмов, он посетит рождественское богослужение.
«Президент Владимир Путин слушает Рождественское богослужение в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века», — пишет «Интерфакс». В последний раз в этом месте он был вместе с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в сентябре 2016 года.
В прошлом году, как напоминает агентство, глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же он был в рождественскую ночь в 2019-м и 2012 году. Остров Липно находится на озере Ильмень. Церковь Николы на Липне была построена в 1292 году, в интерьере сохранились фрески 13-го века.
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