06 января 2021

Путин приехал на Рождество в храм в Новгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин прибыл в храм Николая Чудотворца на Липне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область. Там, в одном из храмов, он посетит рождественское богослужение.

«Президент Владимир Путин слушает Рождественское богослужение в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века», — пишет «Интерфакс». В последний раз в этом месте он был вместе с бывшим премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в сентябре 2016 года.

В прошлом году, как напоминает агентство, глава государства встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же он был в рождественскую ночь в 2019-м и 2012 году. Остров Липно находится на озере Ильмень. Церковь Николы на Липне была построена в 1292 году, в интерьере сохранились фрески 13-го века.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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